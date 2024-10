WhatsApp: La Rivoluzione delle Videochiamate

WhatsApp sta per lanciare un aggiornamento che rivoluzionerà le videochiamate, rendendole “più emozionanti”. La piattaforma, di proprietà di Meta, introduce la possibilità di cambiare lo sfondo durante le videochiamate, una funzione che gli utenti di altri servizi di videochiamata, come Google Meet, utilizzano già da tempo. Le opzioni disponibili includeranno effetti come lo sfondo sfocato e diverse modalità tematiche, tra cui Salotto, Ufficio, Bar, Pebbles (ciottoli), Cibo e Smoosh. Inoltre, saranno disponibili sfondi originali come Spiaggia, Tramonto, Festa e Bosco.

In aggiunta agli sfondi, WhatsApp introduce anche filtri per migliorare l’aspetto degli utenti durante le videochiamate. Le opzioni di filtro comprenderanno effetti come Caldo, Freddo, Bianco e nero, Perdita di luce, Sognante, Luce prismatica, Fisheye, TV vintage, Vetro smerigliato e Duo tone. L’obiettivo di queste nuove funzionalità è quello di rendere le conversazioni su WhatsApp più divertenti e personali. WhatsApp sottolinea che i filtri e gli sfondi possono aiutare a creare un’atmosfera più giocosa e a mantenere privato l’ambiente circostante, permettendo di sentirsi come se si fosse in un’accogliente caffetteria o in un soggiorno confortevole.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data precisa per il lancio di queste nuove opzioni, WhatsApp ha dichiarato che si aspetta che le modifiche siano disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti per la piattaforma, mirando a migliorare l’esperienza degli utenti durante le videochiamate e a mantenere rilevante WhatsApp in un panorama sempre più competitivo nel settore della comunicazione visiva.