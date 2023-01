WhatsApp introduce la possibilità di inviare messaggi a se stessi

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS, che in queste ore verrà esteso a tutti gli utenti, sarà finalmente possibile inviarsi messaggi da soli. Una funzione molto utile per appuntare memo o per le note vocali, che è già disponibile da tempo su altre app di messaggistica, ad esempio Telegram. Proprio come per qualsiasi altro messaggio, sarà possibile trovare se stessi nella lista dei contatti, e mandare link, testo, foto, video e qualsiasi altro contenuto. Con l’aggiornamento vengono introdotte altre funzioni: è possibile cercare nei messaggi per data, è stato aggiunto il supporto al drag and drop, e tornare indietro quando si cancella un messaggio per ripubblicarlo. Inoltre, sarà presto possibile collegarsi a WhatsApp anche via server proxy, quindi anche in tutti quei paesi dove la app di Meta è bloccata. L’aggiornamento non è immediatamente disponibile per tutti gli utenti iPhone, ma verrà distribuito gradualmente nelle prossime settimane.