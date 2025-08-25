WhatsApp introduce Chiedi a Meta AI per combattere la disinformazione

WhatsApp ha avviato i test di una nuova funzione chiamata “Chiedi a Meta AI”, progettata per combattere la disinformazione all’interno della piattaforma di messaggistica. Meta mira a rendere le comunicazioni più sicure, offrendo agli utenti strumenti per distinguere le notizie attendibili da quelle false.

Chiedi a Meta AI consente di inoltrare messaggi sospetti a un chatbot che fornisce una valutazione sulla loro veridicità. Gli utenti possono utilizzare questa funzione tenendo premuto sul messaggio da analizzare e selezionando l’opzione “Chiedi a Meta AI” dal menu. L’intelligenza artificiale esamina il testo e offre riscontri utili per identificare informazioni plausibili e potenzialmente fuorvianti.

È fondamentale notare che, sebbene questa tecnologia rappresenti un passo avanti, l’AI non è ancora completamente affidabile. Può commettere errori di interpretazione, specialmente per contenuti complessi o ambigui. Meta avverte gli utenti di considerare questo strumento come un punto di partenza, suggerendo di fare riferimento a fonti più sicure e agli esperti nel settore.

L’accesso a Chiedi a Meta AI è facoltativo e gli utenti hanno il controllo sulle proprie informazioni personali, in conformità con le normative sulla privacy. Attualmente, la funzione è disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester e il rilascio pubblico avverrà solo dopo una valutazione dei risultati della sperimentazione.

Per massimizzare l’efficacia di questo strumento, è indispensabile che gli utenti adottino un approccio consapevole alla piattaforma e si impegnino in una corretta educazione digitale, per contrastare ulteriormente la diffusione di contenuti ingannevoli su WhatsApp.