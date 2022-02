Le funzionalità Community di WhatsApp sta per essere integrata ufficialmente nel servizio di messaggistica più famoso al mondo, dopo mesi di lavoro da parte di Meta. Lo rivela il sito specializzato WABetaInfo che ha individuato le nuove opzioni nella versione beta dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS, dopo averla scovata nelle scorse settimane anche su Android. Community consentirà agli amministratori di gruppi su WhatsApp un maggior controllo sugli stessi e permetterà loro di collegare i gruppi uno all’altro, per esempio mandando un singolo messaggio a più chat in contemporanea.

I moderatori potranno gestire una vera e propria bacheca in evidenza con annunci e messaggi accessibili a tutti i partecipanti, che verranno raggiunti nello stesso momento. Una funzione molto social che però WhatsApp precisa essere solamente una scorciatoia e comunque protetta dalla crittografia end-to-end che caratterizza tutto il servizio. L’icona delle Community sarà squadrata anziché tonda per distinguere la nuova funziona dal resto dei messaggi, e ogni Community potrà accorpare un massimo di dieci gruppi al suo interno. Si tratta di una funzione utile per situazioni di didattica a distanza, ad esempio, o per accomunare diversi brand di un’unica azienda.