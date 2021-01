Whatsapp, attenzione alla nuova truffa. E’ quanto denuncia in una nota il Codacons, che l’ha chiamata “la truffa del codice a 6 cifre”. I criminali, spiega l’associazione, si spacciano per un contatto conosciuto, a cui hanno già rubato l’identità, utilizzando lo stesso nome e la stessa immagine profilo di WhatsApp. Viene inviato un messaggio dove al malcapitato viene spiegato che a causa di un problema il suo account verrà bloccato e per questo motivo viene chiesto di inserire un codice a 6 cifre che arriva per sms.

