Non troppa sorpresa per chi usa Telegram o perfino altre applicazioni di messaggistica della stessa famiglia di Menlo Park, dai messaggi diretti di Instagram a Messenger. Per non parlare di Snapchat. Ma WhatsApp rimane la piattaforma più diffusa e ogni modifica o nuova funzionalità si ripercuote su oltre due miliardi di utenti sparsi in tutto il mondo. L’ultima arrivata, a dire il vero piuttosto anticipata (si era vista nella versione beta 2.21.15.11 per Android), permetterà di inviare una foto o un video di cui sarà consentita una sola visualizzazione. Poi il contenuto non sarà più accessibile. Soluzione ideale per quelle informazioni ritenute più delicate o sensibili e che si desidera non rimangano nella disponibilità dell’interlocutore né nello storico della conversazione.

Come funziona “View once”? In modo molto semplice: le foto e i video visualizzabili una sola volta spariranno dalla chat quando aperti. Il messaggio che li contiene include un’icona verde con “1” al centro, a contraddistinguere proprio il particolare tipo di messaggio. Chi lo riceve sappia insomma che avrà una sola opportunità per guardarla, anche se non sembra esserci un timer come ad esempio su Telegram. Dopo l’apertura il messaggio riporterà la formula “Messaggio aperto”, solo nel caso in cui il destinatario abbia attivato le spunte blu di conferma di lettura. Anche questi contenuti, come quelli tradizionali, sono ovviamente crittografati end-to-end. Anzi, il colosso insiste sul fatto che si tratti di una modalità ancora più indicata per comunicazioni delicate o segrete.

Ricapitolando, le foto e le clip così inviate non vengono salvate nella galleria dello smartphone, con un bel risparmio di spazio qualora l’opzione sia stata attivata, sono visualizzabili una volta sola, non si possono dunque inoltrare ad altri contatti né salvare. Non solo: scadono dopo 14 giorni e non è possibile salvarle come messaggi speciali. L’opzione è per così dire ad attivazione granulare: va impostata ogni volta che si vuole proteggere un contenuto in questo modo.

Sempre poco tempo fa, a giugno, Mark Zuckerberg aveva preannunciato altre novità oltre a quella appena inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app per iPhone e Android: la conferma dell’arrivo, entro l’estate, del supporto multi-dispositivo, con cui si potrà impostare lo stesso numero di WhatsApp su più smartphone e tablet. Questa funzionalità, che supporta fino a quattro dispositivi (ma un solo smartphone, che rimane dunque centrale per il controllo e la configurazione degli altri quattro dispositivi aggiuntivi come pc e tablet che potranno lavorare anche senza la connessione del telefono), è attualmente disponibile solo nella versione beta più recente di WhatsApp su Android o iPhone. Presto, dunque, arriverà per tutti.

Tornando a “Visualizza una volta”, bisogna comunque fare attenzione: in un articolo di aiuto sulla nuova opzione è la stessa applicazione a ricordare che i contenuti spariranno anche per il mittente e soprattutto che rimane possibile per il destinatario fare uno screenshot o una registrazione dello schermo con il file multimediale che non sia più visibile. Contrariamente a quanto accade su Snapchat, fra l’altro, il mittente non riceverà alcuna notifica in questa eventualità.