WhatsApp, bloccati gli screenshot per immagini e video privati

Lo scorso anno WhatsApp ha introdotto la funzione “visualizza una volta”, che permette quando si invia un video o una foto di selezionare un’opzione che permetterà al destinatario di vedere il contenuto una sola volta prima che si cancelli per sempre, come già accade da tempi su Snapchat e Instagram. L’ultima beta di WhatsApp rilasciata su TestFlight per iOS va oltre: foto e video con l’opzione “visualizza una volta” attivata non potranno essere screenshottati sul telefono: se ci si prova, comparirà un messaggio che spiega che la cattura della schermo è bloccata per questioni di privacy. La funzione è per ora disponibile su WhatsApp beta 22.21.0.71 (build 405622068) ma verrà inserita in una delle prossime versioni pubbliche del servizio di messaggistica di Meta. Non si tratta dell’unica novità di rilievo in arrivo sulla app: nelle prossime versioni sarà possibile creare sondaggi interattivi, mentre più di recente Meta ha rivelato che permetterà agli utenti di creare link per invitare gli altri a unirsi a una chiamata, come Zoom e FaceTime. Inoltre, le versioni per desktop native per macOS e Windows sono già disponibili, sebbene nel primo caso siamo ancora alla beta.