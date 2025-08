WhatsApp Beta introduce chat vocali con Meta AI su iOS

Meta AI ha avviato una interessante integrazione su WhatsApp, attrarre l’attenzione dell’AGCM. Nonostante le indagini, il lancio di nuove funzionalità continua e, recentemente, WhatsApp Beta per iOS ha iniziato a rilasciare una novità significativa: consente a un numero limitato di utenti di avviare conversazioni vocali in tempo reale con Meta AI.

Attualmente, questa funzionalità è accessibile solo a un ristretto gruppo di beta tester. Tuttavia, a partire dallo scorso luglio, si era già anticipato che l’app avrebbe implementato la possibilità di effettuare chiamate vocali con Meta AI, migliorando l’interazione degli utenti senza la necessità di digitare messaggi. Questo aggiornamento mira a rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e comoda.

Con la nuova versione beta, gli utenti possono avviare una sessione vocale sia dalla scheda “Chat” che dalla sezione “Chiamate”. In entrambi i casi, è presente un’opzione per avviare automaticamente la sessione vocale all’apertura della chat, settata su disattivata di default.

Inoltre, l’interfaccia utente è stata aggiornata, presentando suggerimenti per iniziare la conversazione e la possibilità di allegare immagini dalla galleria. Gli utenti hanno la facoltà di continuare le interazioni con Meta AI anche mentre navigano in altre app. Riguardo alla privacy, è possibile disattivare il microfono e terminare la sessione vocale in qualsiasi momento. Un indicatore arancione nella barra di stato segnala l’uso del microfono, garantendo trasparenza sull’attività.

Attualmente, le conversazioni vocali con Meta AI sono in fase di distribuzione tra i beta tester di WhatsApp per iOS, con previsioni di disponibilità più ampia nelle prossime settimane.