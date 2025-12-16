Westlanders: nuovo gioco di sopravvivenza negli Stati Uniti

Red Dead Redemption ha garantito che ci sia sempre un pubblico pronto a spolverare i cappelli Stetson, dondolarsi in sella e partire verso il tramonto. Ora è il momento di rifarlo, ma questa volta la sopravvivenza è in programma – da soli o in cooperativa. Il gioco si intitola Westlanders e consiste nel sopravvivere come pioniere in un Stati Uniti ancora indomito, caratterizzato da anarchia, natura selvaggia, eventi meteorologici estremi e ambienti ostili.

Westlanders sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, se tutto andrà bene con la campagna Kickstarter che inizierà all’inizio del prossimo anno. Gli sviluppatori paragonano il gioco a film come The Revenant e menzionano anche che l’ispirazione è stata tratta da titoli come ARK: Survival Evolved, Medieval Dynasty e Palworld.

Il gioco consente ai giocatori di creare una piccola civiltà con abitanti e un’economia viva nella natura selvaggia. Sono disponibili un trailer e alcune immagini del gioco, che mostrano come si possa lentamente ma inesorabilmente creare questa civiltà.