13 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Attualità

Westlanders: nuovo gioco di sopravvivenza negli Stati Uniti

Da stranotizie
Westlanders: nuovo gioco di sopravvivenza negli Stati Uniti

Red Dead Redemption ha garantito che ci sia sempre un pubblico pronto a spolverare i cappelli Stetson, dondolarsi in sella e partire verso il tramonto. Ora è il momento di rifarlo, ma questa volta la sopravvivenza è in programma – da soli o in cooperativa. Il gioco si intitola Westlanders e consiste nel sopravvivere come pioniere in un Stati Uniti ancora indomito, caratterizzato da anarchia, natura selvaggia, eventi meteorologici estremi e ambienti ostili.

Westlanders sarà rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, se tutto andrà bene con la campagna Kickstarter che inizierà all’inizio del prossimo anno. Gli sviluppatori paragonano il gioco a film come The Revenant e menzionano anche che l’ispirazione è stata tratta da titoli come ARK: Survival Evolved, Medieval Dynasty e Palworld.

Il gioco consente ai giocatori di creare una piccola civiltà con abitanti e un’economia viva nella natura selvaggia. Sono disponibili un trailer e alcune immagini del gioco, che mostrano come si possa lentamente ma inesorabilmente creare questa civiltà.

Articolo precedente
Politica monetaria e fiscale negli Stati Uniti
Articolo successivo
Ucraina colpisce sottomarino russo con droni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.