Werner Herzog: Il genio del cinema protagonista a Venezia

Werner Herzog è un regista noto per le sue opere estreme e visionarie, in cui la natura selvaggia e i temi esistenziali si intrecciano. I suoi film spesso ritraggono personaggi fuori dagli schemi, in cerca di un significato profondo. Alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, Herzog ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, presentando il suo ultimo lavoro, Ghost Elephants, durante una masterclass affollata.

Nella sua visione del cinema, Herzog troverebbe ispirazione principalmente nella lettura, ritenendola fondamentale per una profonda comprensione del mondo. I suoi film nascono dall’energia creativa e dalla voglia di esplorare territori sconosciuti, dove l’improvvisazione e la spontaneità giocano un ruolo chiave. Sostiene che il regista deve affrontare le paure e avere il coraggio di sperimentare nuove forme espressive.

Herzog è convinto che i giovani registi dovrebbero collaborare con coetanei piuttosto che cercare nomi noti per avere successo. La sua carriera è caratterizzata dall’autosufficienza; ha realizzato opere con budget ridotti e in condizioni spesso precarie. Parte del suo approccio prevede di cercare storie dove la vita è realmente vissuta.

Parlando di musica, riconosce l’importanza di investire tempo ed energie per trovare le giuste sonorità per i suoi film. Attualmente, Herzog è al lavoro su nuovi film e libri, impegnandosi anche nella scrittura di memorie e workshop sulla regia, continuando a esplorare il potenziale narrativo del cinema.