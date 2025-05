Werenoi: Cause del decesso del rapper campione di incassi

Il rapper francese Werenoi, al secolo Jérémy Bana Owona, è deceduto a 31 anni il 17 maggio 2025 all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, a causa di un arresto cardiorespiratorio. Ricoverato per complicazioni cardiovascolari, è stato trasferito in terapia intensiva, dove ha subito un primo e poi un secondo arresto cardiaco fatale. Werenoi era una figura emergente del rap francese, noto per il suo stile diretto e il linguaggio influenzato dalla vita nelle banlieue.

Nato nel 1994 a Melun e cresciuto a Montreuil, ha esordito nel 2021 con il brano “Guadalajara”. Il suo primo EP, “Telegram”, pubblicato nel 2022, ha ottenuto il disco d’oro, mentre il 2023 ha visto il lancio dell’album “Carré”, che ha venduto oltre 18.000 copie nella prima settimana. Il successo è culminato nel 2024 con “Pyramide”, l’album più venduto in Francia, seguito dalla riedizione “Pyramide 2”. L’ultimo lavoro, “Diamant Noir”, è uscito ad aprile 2025, caratterizzato da collaborazioni internazionali.

Il decesso di Werenoi ha suscitato profondo cordoglio nel panorama musicale, come confermato dal suo entourage e dal produttore Babs. Fonti mediche non hanno fornito dettagli su eventuali patologie preesistenti, ma hanno confermato il rapido deterioramento delle condizioni del rapper, nonostante l’intervento tempestivo dei medici. La sua morte segna una significativa perdita per la scena musicale urbana francese.

