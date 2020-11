Wentworth Miller ha detto addio a Prison Break e la motivazione ha fatto dividere l’opinione pubblica, dato che questa decisione non è stata presa per questioni artistiche o contrattuali, ma basandosi solo ed esclusivamente sull’orientamento sessuale di Michael Scofield, l’ex carcerato che Wentworth Miller interpretava nella serie tv.

Wentworth, infatti, è apertamente gay dal 2013, al contrario del personaggio che ha interpretato per anni in Prison Break.

“Sono fuori da Prison Break. Ufficialmente” – ha scritto Wentworth Miller su Instagram – “Semplicemente non voglio più interpretare personaggi etero. Le loro storie sono state già raccontate (e riraccontate). Perciò, niente più Michael. Se eravate fan della serie e speravate in altre stagioni… capisco che questa cosa potrebbe deludervi. Mi dispiace.”

Prison Break, l’orientamento sessuale di Michael Scofield è basilare nella trama

Michael Scofield è un ragazzo eterosessuale che commette un reato pur di finire nello stesso carcere del fratello, ingiustamente condannato alla sedia elettrica per un crimine non commesso. Una mossa che fa parte di un suo piano magistralmente organizzato per permettere al fratello di evadere col suo supporto e sottrarlo quindi alla morte.

Ovviamente in Prison Break le azioni si mischiano ai sentimenti e fra un tentativo e l’altro di evadere, Michael Sofield si innamora dell’infermiera Sara Tancredi.