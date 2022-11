Wendy Windham riappare in tv dopo vent’anni

Wendy Windham è riapparsa in televisione a distanza di vent’anni dalla sua ultima apparizione. Lo ha fatto a Domenica In da Mara Venier per fare una sorpresa a Paolo Bonolis, ospite in studio, con cui ha collaborato a inizio carriera nel programma I Cervelloni.

“Tra i professionisti che hai citato c’è un’amica che è rimasta nel cuore del pubblico italiano anche se non la vediamo da anni. Ora lei ce l’ho! Ho un video per te! A lei ora non interessa più niente di questo lavoro. Ha sposato un americano molto ricco [si riferisce ad il costruttore Jeff Safchik, ndr], vive a Miami in una villa pazzesca, è rimasta sempre affettuosa”, ha esordito Mara Venier prima di mostrargli il video di Wendy Windham.

Wendy Windham ricompare in tv dopo decenni e coglie l’occasione per fare pubblicità al suo profilo Instagram #DomenicaIn pic.twitter.com/Tf04tIKVVQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 6, 2022

Paolo Bonolis ha replicato: “Lei è sempre carina e sempre simpatica, sembra ubriaca ma in realtà è sempre felice e sempre contenta. Mi ha detto di seguirla su Instagram, io non c’ho ste cose però”.

Volto simbolo della televisione anni Novanta, Wendy Windham ha scelto di ritirarsi a vita privata nel 2002 quando ha fatto la sua ultima apparizione televisiva a Ciao Darwin in qualità di ospite.

Dopo Natalia Estrada che si è ritirata dal mondo della televisione nel 2004 (e che potrebbe tornare in video al prossimo Festival di Sanremo), oggi grazie a zia Mara è toccato all’americana fare la sua apparizione due decenni dopo l’ultima volta.