Wendy Williams è malata e da tempo combatte contro una malattia autoimmune che colpisce la tiroide. Il morbo di Basedow-Graves. Ad aggravare il suo quadro clinico anche un linfedema che le ha colpito i piedi e che l’ha costretta momentaneamente su una sedia a rotelle. Per questo motivo, dopo quattordici anni, il Wendy Williams Show chiude definitivamente i battenti.

Dopo un’intera stagione condotta da sostituti suoi amici che ne hanno fatto le veci (da Whitney Cummings a Sherri Shepherd, passando per Michael Rapaport fino ad arrivare a Fat Joe, Remy Ma e Steve Wilks), la storica conduttrice ha deciso di prendere le redini in mano e chiudere.

Un portavoce dello show, Howard Bragman, ha così confermato alla CNN:

Wendy Williams’ representative says she has been assured by Lionsgate’s Debmar-Mercury that “should her health get to a point where she can host again and should her desire be that she hosts again that she would be back on TV at that time.”

