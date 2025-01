Wendy Williams come Britney: “Sono prigioniera in una struttura”

Nel 2022 è stata annunciata la chiusura del Wendy Williams Show dopo 15 anni di programmazione, giustificata con l’impossibilità della conduttrice di continuare le registrazioni. I media americani hanno rivelato che Wendy Williams soffre della malattia di Basedow-Graves, di ipertiroidismo e di linfedema alle gambe. Inoltre, tre anni fa le è stata diagnosticata un’afasia primaria progressiva e una demenza frontotemporale, condizioni che influenzano significativamente le sue capacità comunicative. In seguito, un tribunale ha nominato una tutela legale per Wendy, simile a quella che ha limitato la libertà di Britney Spears per tredici anni.

Recentemente, Wendy Williams ha deciso di rompere il silenzio durante un’intervista con The Breakfast Club, affermando: “Le cose non sono come le avete lette negli ultimi anni. Mi sento come se fossi in prigione. Se le mie capacità comunicative sono compromesse? Ma quando mai?! Non mi sentite? Mi sento in gabbia. Mi tengono in questo posto dove le persone hanno 90, 80 e 70 anni. C’è qualcosa di sbagliato in questa situazione e nel piano per tenermi qui; hanno falsificato molte cose. Ho trascorso da sola gli ultimi tre compleanni. Quello che sto subendo è un vero abuso emotivo e altre celebrità hanno passato esperienze simili. Ogni giorno mi danno sette pillole e non ho idea a cosa servano”.

Anche la nipote di Wendy ha parlato della situazione, descrivendo la vita della conduttrice in una struttura che le offre solo un letto, una sedia, una tv, un bagno e una vista limitata. Ha aggiunto che Wendy può contattare i suoi cari, ma non possono fare altrettanto con lei, e la conduttrice non ha accesso a Internet.

Questa testimonianza di Wendy Williams sull’assenza di compromissione cognitiva e il parallelo con la sua situazione di tutela legale ha suscitato grande interesse, evidenziando problematiche più ampie riguardanti la libertà e il benessere delle celebrità in circostanze simili. La situazione di Wendy è emblematica di un sistema che, secondo lei, è rotto e necessita di cambiamenti significativi.