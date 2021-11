Non soltanto con Soleil Sorge, ma Raffaella Fico è riuscita a litigare anche con la madre della sua ‘nemica’, Wendy. Ieri Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha invitato la mamma della gieffina per discutere della denuncia che la Fico vuole fare per un saluto colorito pronunciato dalla Sorge. Wendy ha spiegato che il termine utilizzato dalla figlia non significa soltanto ‘poco di buono’ e che ormai è usato anche tra amiche e in migliaia di canzoni.

“Ma tu ti sei chiamata con la parola con la B da sola, usando una canzone che lo ripete. Hai usato quel brano in un video su Tik Tok. Questa parola è giocosa e non significa più ‘poco di buono’. La usiamo anche tra care amiche in America ed è una parola che si usa per scherzare. Nel gergo è usatissima, in tutte le canzoni rap c’è e adesso ovunque. Canzoni della quale la signora approfitta per fare video di sé stessa. Soleil ha usato un termine giocoso in un contesto giocoso, quindi non deve scusarsi”.

Raffaella Fico attacca Wendy: “Lei è uguale a sua figlia”.

“Vedo che il sorriso abbonda sulla bocca di tutti. Secondo me però c’è poco da ridere. Tu Barbara che sei una madre come me penso che mi capirai. Soleil ha usato affermazioni, offese brutte, determinate parole non vanno assolutamente dette. Questo perché feriscono e ledono la dignità delle persone. Vedo che è una cosa di famiglia quella di urlare e parlare sopra alle altre persone. Quella parola è molto offensiva e significa ‘poco di buono’. Mia figlia frequenta la scuola americana e ha capito tutto, così come io so bene l’inglese, ho amiche statunitensi. Io sono rabbrividita, tra madre e figlia non c’è differenza. Io e lei abbiamo poco da dirci, perché vedo che lei è uguale a sua figlia. Vedo arroganza, non c’è umiltà, gentilezza e garbo. Mi rendo conto che sono cose lontane da loro. Signora dovrebbe avere umiltà e chiedermi scusa”.

Capite che errore è stato eliminare così presto Raffaella Fico? Può piacere o meno, ma era uno dei personaggi fondamentali per questo GF Vip. Stiamo parlando di una che appena uscita dalla casa di Cinecittà è corsa dai suoi avvocati per denunciare un’ex coinquilina. Che meraviglia!

A #Pomeriggio5, si accende il confronto tra Raffaella Fico e la mamma di Soleil Sorge

https://t.co/9z1zt9sD7p — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 1, 2021

Wendy kay contro Raffaella fico. Il tutto diretto da Barbara D’Urso non sto più nella pelle, non svegliatemi .#GFVIP #Pomeriggio5 pic.twitter.com/hsFlZm10Aa — Tiresia (@ilCassandro) November 1, 2021