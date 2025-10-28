Welfare in Campania: la sfida di Luca Trapanese per il futuro

La Campania deve rinnovare il proprio approccio al welfare, ascoltando i bisogni dei cittadini e offrendo risposte concrete. Questa è la posizione espressa da Luca Trapanese, capolista del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali, che ha avviato la sua campagna elettorale sottolineando l’importanza di supportare famiglie con disabilità, anziani e giovani.

Il primo incontro con i cittadini si terrà il 1 novembre al Villino Manina, una storica dimora al Vomero, luogo significativo per Trapanese, che lo considera speciale perché ha celebrato momenti importanti della sua vita lì.

Trapanese è un sostenitore attivo dei diritti delle persone con disabilità. Ha adottato una neonata con sindrome di Down, riuscendo a modificare la legge sulle adozioni in favore delle famiglie con bambini disabili. Ha anche presieduto l’associazione “A ruota libera”, occupandosi di disabilità da molti anni. Ha fondato, in Campania, la Casa di Matteo, la prima struttura per bambini malati o terminali in stato di affido.

Per lanciare la sua nuova avventura politica, ha scelto l’associazione “Si Può dare di più”, dedicata alla formazione e all’inserimento lavorativo di ragazzi disabili. Questi ragazzi parteciperanno attivamente all’organizzazione dell’incontro di sabato, dimostrando entusiasmo e impegno.

Trapanese evidenzia che nel welfare non deve esistere competizione, ma piuttosto una cooperazione autentica, enfatizzando l’importanza di creare una rete solidale e concreta per la disabilità.