Come si può definire quella voglia di aiutare gli altri, di agire in prima persona e di fare la differenza? È quella più intima vocazione che molti di noi sentono e che ci permette di dare il meglio per aiutare chi è in difficoltà, proteggere il pianeta e supportare il cambiamento positivo all’interno della società. E se c’è chi questa vocazione l’ha innata, c’è anche chi ha bisogno di svilupparla, tramite consigli, spunti di riflessione e suggerimenti. Proprio per questo, Onde Alte (https://www.ondealte.com/), società benefit di innovazione sociale, ha aperto sul proprio sito una piattaforma gratuita Make che nasce proprio con l’obiettivo di consentire agli utenti di darsi da fare.

Fonte