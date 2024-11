Welfair 2024, territorio, ospedali e cronicità: i temi del primo giorno

La connessione tra sanità e territorio è al centro del dibattito del Welfair, la Fiera della Sanità, in corso a Roma. Durante la prima giornata, si è parlato dell’apertura di cinque nuovi ospedali nel Lazio e dell’importanza delle fiere per le aziende del settore. Fabio De Lillo, direttore della regione Lazio, ha sottolineato l’entrata in funzione dei nuovi ospedali e il progetto Roma Cardio Protetta, che prevede l’installazione di 350 defibrillatori di ultima generazione.

Il piano assunzionale da 665 milioni di euro mira a portare un aumento del 17% di personale sanitario, con l’inserimento di 14.000 nuovi professionisti. Enzo Chilelli ha dichiarato che il fine del Welfair è diffondere buone pratiche nel settore e rispondere alle sfide della sanità, come l’accesso a cure di base e il Pnrr. Giovanni Scapagnini, neuroscienziato, ha evidenziato l’importanza della prevenzione nella salute pubblica, invocando una comunicazione efficace delle buone pratiche.

In un settore pubblico in evoluzione, Marco Mattei, del Ministero della Salute, ha discusso del ruolo strategico dei direttori generali e della necessità di trasformare organizzativamente le aziende sanitarie. È stato affrontato anche il tema della sanità militare e le sue sfide, unitamente alla gestione delle malattie croniche in Italia tramite il Piano nazionale della cronicità 2022, che sottolinea l’importanza della prevenzione.

Si è parlato del “segreto” della longevità nel Cilento, con una ricerca collaborativa internazionale che cerca di capire i fattori nutrizionali dietro a tale fenomeno. Inoltre, si è discusso del futuro degli ospedali, che dovranno essere più interconnessi e sostenibili, con un focus sulla telemedicina e sull’assistenza a domicilio, riducendo l’uso di energia e inquinamento.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) è stato evidenziato come un utile strumento per migliorare l’efficienza, con la necessità di formazione per medici e cittadini e di una maggiore protezione dei dati. Durante l’evento è stato anche consegnato il Premio Michele Leonardo Lo Tufo, con riconoscimenti a diverse figure e istituzioni per il loro contributo all’innovazione nella sanità.