Weenect – GPS per anziani | Senza limiti di distanza | 7 giorni di autonomia | Pulsante di allarme | Telefono di emergenza | 2G | Funziona con abbonamento

39,99€

Descrizione prodotto

♾️ TRACCIAMENTO GPS ILLIMITATO – Il localizzatore GPS funziona senza limiti di distanza. Segui i movimenti del suo familiare dal suo telefono (iPhone e Android) in diversi luoghi in Europa (eccetto Svizzera). Una buona connessione di rete (GPRS/2G) è necessaria per utilizzare il localizzatore in modo ottimale.

⚠️ Attenzione – Verificate la durata della rete 2G nel vostro paese. Fine del funzionamento della rete prevista entro la fine del 2026.

📍 LOCALIZZAZIONE GPS IN TEMPO REALE – Il puntamento viene effettuato in tempo reale (fino a una posizione ogni 10 secondi) e senza limiti, sai quindi in ogni momento dove si trova il familiare. Molto utile se l’anziano soffre di Alzheimer o per tenerlo a casa in tutta sicurezza.

🆘 PULSANTE DI AVVISO/FUNZIONE TELEFONO – 📲 Chiamate vocale: 10 minuti al mese. In caso di problema, una caduta in strada o a casa, l’anziano può avvertirti premendo il pulsante SOS che si trova sul salvavita. Verrai avvisato direttamente sul tuo telefono (tramite l’app di tracciamento) e potra attivare una chiamata telefonica.

⚠️ AVVISO DI ENTRATA/USCITA DALLE ZONE SICURE – Notifica sul telefono di entrata e di uscita dalle zone predefinite. Puo configurare dei perimetri virtuali e ricevere automaticamente un avviso quando un familiare entra o esca da queste zone. In questo modo, potra intervenire rapidamente in caso di attività anomala.

💻 CRONOLOGIA DELLE POSIZIONI – Verifica i tragitti del familiare per essere sicuro che non abbia preso strade pericolose o insolite. Puoi anche sorvegliare un familiare che soffre di Alzheimer e accertarti che non si perda.

🔋 BATTERIA A LUNGA DURATA – La batteria può durare fino a 7 giorni con un utilizzo quotidiano (calcolando 2 ore di tragitto al giorno). Si ricarica in 2 ore.

💳 ABBONAMENTO RICHIESTO – Il GPS è dotato di una SIM (inclusa) e richiede un abbonamento per coprire le spese di servizio. Gli abbonamenti disponibili (a partire da 5,83€ al mese) sono: abbonamento mensile (impegno minimo di 3 mesi), abbonamento prepagato di 1 anno.

✔️ SODDISFATTO o RIMBORSATO – Beneficia di una garanzia di rimborso di 30 giorni sul tuo abbonamento Weenect.