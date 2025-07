Weekend straordinario a Bari tra musica e cultura estiva

Dal 18 al 20 luglio 2025, Bari e i suoi dintorni si trasformeranno in un palcoscenico vivace, ospitando una miriade di eventi che spaziano dalla musica alla cultura, passando per la gastronomia. Questo weekend si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per i visitatori di tutte le età e gusti.

In particolare, il 18 luglio, il Locus Festival vedrà protagonista Dario Brunori presso la Fiera del Levante, mentre Marco Mengoni incanterà il pubblico allo Stadio San Nicola il 20 luglio con il suo attesissimo tour “Marco negli Stadi 2025”. Inoltre, Capurso accoglierà la XXIII edizione del Multiculturita Summer Festival dal 17 al 19 luglio, con artisti del calibro di Francesco Renga, Alex Britti e Cristiano De Andrè che si esibiranno sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo.

Gli amanti della birra artigianale potranno partecipare al Summer Beer Fest a Monopoli, il 19 e 20 luglio, mentre la Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti animerà due giorni con stand gastronomici e concerti, tra cui quello degli 883.

Il 18 luglio, all’Anfiteatro della Pace, Mario Margiotta presenterà “I grandi compositori…da piccoli!”, che promette di stupire il pubblico. Sempre il 18, Valenzano ospiterà “Salsità – La salsa di comunità”, un evento che celebra la tradizione culinaria e la socialità con attività e un concerto a chiusura della manifestazione.

Infine, il festival “Vivaio” a Terlizzi dal 18 al 20 luglio porterà in scena spettacoli dedicati alla drammaturgia contemporanea, mentre il 20 luglio avrà luogo l’ArcheoTrekking che guiderà i partecipanti alla scoperta della bellezza della costa pugliese.