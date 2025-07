Weekend ricco di eventi a Cagliari: arte, musica e cultura

Cagliari si prepara a un weekend di eventi coinvolgenti, spaziando tra cultura, spettacolo e intrattenimento. Dal 12 al 13 luglio 2025, la città e i suoi dintorni offrono una programmazione ricca e variegata.

In piazza del Carmine, continua l’iniziativa “Carmine 2025” con una lezione di yoga aperta a tutti sabato alle 19:30, seguita da balli di gruppo guidati da Dolly Cau e dal dj Stefano Casula. Sempre sabato e domenica, il Centro Culturale Hermaea a Pirri ospita “HERmaearket”, un mercatino handmade dove giovani artigiani esporranno le loro creazioni.

La rassegna di cinema all’aperto “Nottetempo33” torna a Sa Manifattura, offrendo la proiezione di “La vita da grandi” sabato, con “Il maestro che promise il mare” in programma per domenica. Al Teatro Doglio, domenica andrà in scena “Sei per Austen”, uno spettacolo che celebra Jane Austen attraverso letture e quadri viventi.

Ai Musei Civici, sabato ci sarà una conferenza d’arte seguita da uno spettacolo di stand-up comedy. Domenica, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata al Palazzo di Città, dove sarà anche visitabile la mostra fotografica “Letizia Battaglia. Senza fine”, dedicata alla celebre fotografa.

All’opera, il Teatro Lirico presenterà “Aida” di Verdi sabato e domenica, riprendendo un allestimento storico concepito da Franco Zeffirelli. In aggiunta, la Galleria Comunale d’Arte inaugura la mostra “Isole minori”.

Fuori città, l’ex Convento dei Cappuccini a Quartu Sant’Elena ospiterà l’evento “Calici diversi”. La “Street art week” animerà la via del Mare, portando murales e artisti di strada. A Assemini, il pubblico potrà assistere a eventi astronomici, mentre Iglesias e Pula accoglieranno concerti di J-Ax e Duran Duran.