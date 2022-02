Weekend 5-6 febbraio quasi primaverile con temperature miti e un po’ di nuvolosità variabile, ma da lunedì si cambia. Le perturbazioni continuano, da settimane, a scendere dalle zone artiche e polari verso i Balcani, sfiorano l’Italia e apportano oltre confine abbondanti nevicate e freddo pungente. E anche questo fine settimana sarà caratterizzato da calma piatta. Mattia Gussoni, meteorologo del iLMeteo.it, indica che avremo solo un modesto campo di alta pressione, temperature miti e un po’ di nuvolosità variabile, come in un weekend meteo quasi primaverile. Sono attesi addensamenti sparsi con locali piovaschi sulle regioni centro meridionali mentre il nord resterà ancora all’asciutto: questo periodo senza piogge che si protrae ormai da almeno un mese, in alcune aree da inizio dicembre, intensifica la siccità invernale, in Piemonte la peggiore dal 1957. Proprio il Lago Maggiore infatti registra un deficit di 200 milioni di metri cubi d’acqua rispetto allo stesso periodo di altri anni ‘normali’: i problemi potrebbero diventare seri per l’agricoltura dalla prossima primavera se non arriveranno al nord piogge e nevicate nelle prossime settimane.

Intanto però non mancano le sorprese e i movimenti intorno al circolo polare: i modelli meteorologici infatti indicano un nuovo raid artico per lunedì sull’Italia: una massa d’aria gelida stagnante da giorni sulla Scandinavia con temperature diffuse di -15°C si metterà in movimento verso sud nelle prossime ore. Il fronte freddo dovrebbe raggiungere l’Italia lunedì portando temporali, venti forti ed isolate nevicate fino in collina al centro ed al sud; di contro, come accaduto nelle ultime settimane, l’aria polare in discesa dalla Scandinavia troverà la barriera delle Alpi e non sono previste piogge o nevicate al nord. Anzi, questo raid potrebbe riportare proprio sul Piemonte e la Lombardia il caldo secco del vento di Foehn, conosciuto anche come Favonio, il ‘vento fecondatore della primavera, zefiro’: quest’anno il Favonio, arrivando in pieno inverno, non sta però aiutando l’agricoltura bensì sta aggravando la pesante siccità e pensate, all’inizio di febbraio, nel mese gelido per tradizione, toccheremo ancora una volta massime di 20°C tra Milano e Torino nella giornata di lunedì 7 febbraio. Inverno monotono ma con sorprese!

Oggi sabato 5 febbraio – Al nord: locali nebbie e cielo spesso nuvoloso. Al centro: nubi sparse più compatte sulle adriatiche con piogge sparse. Al sud: cielo coperto con piovaschi specie su Calabria e Puglia.

Domenica 6 febbraio – Al nord: in gran parte coperto in pianura. Al centro: nuvoloso ma con temperature miti e schiarite più ampie sulle adriatiche. Al sud: nubi sparse e qualche pioviggine.

Lunedì 7 febbraio – Al nord: soleggiato, venti di Foehn al nord ovest, neve sui confini alpini. Al centro: piovaschi sugli Appennini. Al sud: veloce maltempo con temporali e venti forti, locali nevicate oltre i 1000 metri.

Tendenza: da martedì anticiclone sempre più robusto, ma ancora venti tesi al sud.