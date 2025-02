Weekend mite ma nuvoloso, meteo di sabato e domenica

Weekend mite con molte nuvole e piogge in arrivo. Il quarto fine settimana di febbraio si presenta con un clima nuvoloso e piovoso. Oggi, sabato 22 febbraio, si prevedono piovaschi isolati su Liguria, Toscana costiera e Isole maggiori, con fenomeni che potrebbero interessare anche Alessandria, Milano e Pavia. Al Nord e su parte del Centro ci sarà un cielo coperto, mentre il Sud peninsulare avrà ampie schiarite e temperature massime che toccheranno i 20°C.

Domani, domenica 23 febbraio, sono attesi ulteriori piovaschi in Liguria, occasionali in Toscana e tra Lazio, Abruzzo e Campania. Il cielo rimarrà grigio su gran parte dell’Italia, ma non mancheranno schiarite, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, sul versante adriatico e sulle Isole maggiori. I modelli meteorologici indicano che la prossima settimana continueranno le piogge, ma ci sarà poco freddo: si prevede un abbassamento termico solo durante il transito delle perturbazioni, mentre il gelo sarà ridotto, manifestandosi in Turchia e Medio Oriente con temperature 10-15°C inferiori alla media, più freddo in Siria che in Svizzera.

In sintesi, sabato 22 febbraio avremo piogge in Liguria e piovaschi tra Piemonte e Lombardia, mentre al Centro ci saranno piogge in Toscana. Domani, cielo coperto al Nord, molto nuvoloso al Centro e nubi sparse al Sud. Lunedì 24 febbraio ci saranno nuvolosità al Nord, piogge sparse al Centro e pioviggini sul Basso Tirreno. La tendenza è di piovaschi fino a martedì, seguiti da una perturbazione atlantica.