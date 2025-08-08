Weekend magico a Roma: eventi imperdibili per San Lorenzo

Nel secondo weekend di agosto, Roma si prepara a celebrare un momento magico: la Notte di San Lorenzo, un’occasione perfetta per vivere eventi e iniziative che rendono l’estate ancora più speciale. La città offre una varietà di appuntamenti imperdibili per soddisfare ogni tipo di pubblico.

Alla Galleria Borghese, “Racconti di Luce” illumina la facciata del museo con spettacoli che si terranno venerdì e sabato a partire dalle 21.15, rendendo omaggio alla storia e all’arte di questo celebre luogo. A lungo il Tevere, invece, la tradizionale manifestazione continua a offrire una varietà di attività culturali e di intrattenimento, tra musica, cibo e artigianato, ogni giorno dalle 19 alle 2.

Domenica 10 agosto, Ostia ospiterà l’Aperitivo delle Candele, un evento che invita i partecipanti a godere della serata al mare, con candele accese e musica dal vivo. Presso il Teatro all’aperto Ettore Scola, il film “Il postino”, con Massimo Troisi, sarà proiettato sabato, in un’ambientazione suggestiva.

Gli amanti della musica rock possono partecipare alla Queen Tribute Night al Sessantotto Village, mentre Formello riporterà i partecipanti negli anni ’90 con un live show che promette effetti speciali e animazione.

Il parco di MagicLand a Valmontone si trasformerà nella cornice di “Magicfire”, uno show pirotecnico previsto per il 9 agosto. Nel borgo di Cerveteri, la Festa della Birra animerà le giornate fino al 10 agosto, con ottimo cibo e musica dal vivo.

Altre attrazioni includono la Sagra della Pizza fritta a Nerola, i festeggiamenti per il Vino dei Colli del Tevere e la Sagra del Frittello al Fiore di Zucca a Pisoniano, entrambi in programma sabato. Infine, Castelnuovo di Porto ospiterà il Trofeo “La freccia di ghiaccio” il 10 agosto, un’importante competizione per gli appassionati di tiro con l’arco.