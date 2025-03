Weekend lungo in Sardegna: itinerari per scoprire il Nord e il Sud in 3 giorni

Sogni una vacanza in Sardegna ma hai solo un weekend lungo? Non preoccuparti, con un itinerario ben pianificato puoi visitare i luoghi più belli in poco tempo. Ecco due itinerari per un viaggio di 3 giorni in Sardegna: uno per il nord e uno per il sud.

Nel nord, inizia da Olbia, ben collegata e a pochi chilometri dal porto. Il primo giorno esplora la Costa Smeralda, con spiagge come Liscia Ruja e Capriccioli. Non perdere Porto Cervo, con le sue boutique e un meraviglioso tramonto sul porticciolo. Il secondo giorno visita l’Arcipelago di La Maddalena, raggiungibile in traghetto da Palau. Qui, scopri la casa di Garibaldi e fai trekking a Cala Coticcio. Infine, il terzo giorno dirigiti verso Stintino, passando per Castelsardo. Raggiungi La Pelosa o esplora il Parco Nazionale dell’Asinara e considera Porto Torres per il ritorno.

Per il sud, inizia da Cagliari, facilmente raggiungibile dall’aeroporto o in traghetto. Esplora il quartiere storico di Castello e goditi il Poetto, osservando i fenicotteri nel Parco naturale Molentargius. Il giorno seguente visita il parco archeologico di Nora, quindi rilassati sulle spiagge di Su Giudeu e Tuerredda. Concludi al tramonto a Capo Spartivento. Nel terzo giorno, dedicarlo a Villasimius, con spiagge come Punta Molentis e Porto Giunco, e considera un’escursione in barca nella marina protetta di Capo Carbonara.

Sia il nord che il sud offrono esperienze indimenticabili. Scegli l’itinerario che fa per te e preparati a un weekend esplorativo!