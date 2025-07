Weekend di traffico in Italia: ecco come evitarlo!

Con l’arrivo del secondo weekend di luglio 2025, si preannuncia un aumento significativo del traffico sulle autostrade italiane. Molti viaggiatori si metteranno in viaggio per raggiungere le località turistiche, creando potenziali criticità nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio.

Le stime di Viabilità Italia, coordinata dalla Polizia di Stato, indicano un weekend caratterizzato da un “bollino giallo”, segnalando un traffico intenso sulle principali arterie stradali. Tuttavia, si prevede anche che venerdì pomeriggio e domenica sera possano registrare “bollini rossi”, con congestioni al rientro verso i centri abitati. Attualmente, non si prevede una situazione di traffico da “bollino nero”, che indicherebbe condizioni critiche.

Per affrontare al meglio il weekend e ridurre possibili disagi, è importante monitorare lo stato del traffico in tempo reale. Prima di partire, gli automobilisti possono consultare i servizi informativi disponibili sul sito di Autostrade per l’Italia o su quello di Anas, che offrono aggiornamenti sulle condizioni viarie. Utilizzare un navigatore dotato di funzionalità di rilevamento del traffico, come Waze o Google Maps, può essere un ulteriore alleato nella pianificazione del viaggio.

Queste precauzioni permetteranno di organizzare al meglio il percorso, ottimizzando il tempo di viaggio e rendendo più piacevole l’esperienza di trasporto durante questo impegnativo fine settimana estivo.