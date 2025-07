Weekend di streaming: le novità imperdibili su Netflix

Con l’arrivo del weekend, Netflix offre una selezione imperdibile di serie tv e film da gustare. Tra le nuove proposte, spiccano titoli che promettono intrattenimento di qualità per ogni gusto.

Iniziamo con “Untamed”, una miniserie thriller di sei episodi ambientata nel magnifico Parco Nazionale di Yosemite, in California. La trama segue le disavventure di Kyle Turner, interpretato da Eric Bana, un agente speciale del National Parks Service. Quando un’indagine su una morte violenta svela segreti inquietanti, Turner si confronta con il mistero del parco e il suo passato.

Passiamo ora a “84m2”, un film sudcoreano che esplora le inquietudini legate all’acquisto della prima casa. La pellicola racconta la storia di un uomo che, dopo aver risparmiato per comprare un appartamento, si trova invischiato in un incubo quando strani rumori provengono dai vicini, mettendo in discussione il suo sogno di stabilità.

Un cambio di atmosfera arriva con “Superstar”, una miniserie biografica dedicata alla diva spagnola Tamara, icona della cultura televisiva degli anni 2000. Scritto e diretto da Nacho Vigalondo, il progetto racconta l’ascesa e i momenti più stravaganti di Tamara, interpretata da Ingrid García-Jonsson, in una commedia drammatica di sei episodi.

Infine, per chi desidera rinfrescare la memoria, è consigliato rivedere la serie “Mercoledì” di Tim Burton, in attesa della seconda stagione che debutterà il 6 agosto. Il primo capitolo, con Jenna Ortega nel ruolo della protagonista, promette di preparare i fan a nuove sorprese nella prossima avventura della giovane Addams.