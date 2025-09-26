24.9 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Spettacolo

Weekend di streaming: le migliori serie da vedere ora

Da StraNotizie
Weekend di streaming: le migliori serie da vedere ora

Il weekend si avvicina e le piattaforme di streaming offrono nuove serie imperdibili. Ecco i consigli per gli appassionati.

Su Disney+ è disponibile il gran finale della prima stagione di “Alien: Pianeta Terra”. In questo episodio, Prodigy Island affronta importanti sconvolgimenti, mentre Wendy e i Ragazzi Perduti si trovano a sfidare il brillante Boy Kavalier e un gruppo di alieni in fuga dal laboratorio. Tra di loro, uno xenomorfo pronto a seminare il terrore.

Netflix presenta la terza stagione di “Alice in Borderlands”, una delle serie giapponesi più seguite. Dopo un lungo attesa, i fan possono finalmente scoprire il proseguimento delle avventure di Arisu e Usagi.

Per chi ama le storie di spionaggio, su Apple TV+ è disponibile il primo episodio di “Slow Horses 5”, con Gary Oldman. Questa serie, molto apprezzata dalla critica, ha già ottenuto il rinnovo per le seste e settima stagioni.

Su Sky e NOW debutta “The Pitt”, recentemente premiata con l’Emmy Award per la serie drammatica dell’anno, un riconoscimento che la mette in luce tra le migliori produzioni.

Infine, tornando su Disney+, per gli amanti dell’animazione e dei non-morti c’è “Marvel Zombies”. Composta da quattro episodi di circa mezz’ora, offre ai fan la possibilità di vedere i loro supereroi preferiti trasformarsi in zombie, creando un mix originale e coinvolgente.

