Weekend di solstizio: eventi estivi imperdibili a Milano!

Il weekend del 21 e 22 giugno 2025 segna l’arrivo dell’estate a Milano, offrendo numerosi eventi per celebrare il solstizio. Concerti all’aperto, come quelli dei Duran Duran e di Gazzelle, e cinema sotto le stelle sono solo alcune delle proposte. Le piscine di Milano saranno aperte, offrendo ulteriori possibilità di svago.

Il programma include diverse iniziative interessanti, tra cui il cinema all’aperto “AriAnteo” in varie location come piazza Elsa Morante, Fabbrica del Vapore, Palazzo Reale e Chiostro dell’Incoronata, attivo da maggio fino a settembre. Inoltre, l’Arena Estiva Chiesa Rossa offre film presso il campo sportivo di via Neera, mentre il CineMare avrà luogo in piazza Cenni di Cambiamento.

Il weekend ospiterà anche lo “Skate & Surf Film Festival” presso gli East End Studios il 21 e 22 giugno e la rassegna “Anteo nella Città” a Casa Emergency da fine giugno fino a metà settembre.

Sono previsti eventi per famiglie, sagre e feste, attività sportive e incontri culturali, oltre a mostre in vari musei della città. Per dettagli sui singoli eventi, è possibile consultare i link collegati.

Fonte: www.mentelocale.it