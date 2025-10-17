15.8 C
Weekend di Sapori e Tradizioni in Italia: Eventi da Non Perdere

Weekend di Sapori e Tradizioni in Italia: Eventi da Non Perdere

Questo fine settimana in Italia si svolgeranno eventi enogastronomici adatti a tutti, dalle famiglie agli appassionati di cucina. Ecco dieci manifestazioni selezionate da Nord a Sud, comprese le isole.

In Umbria, inizia la XXVIII edizione di Frantoi Aperti, con un calendario fitto di iniziative per celebrare il nuovo olio extravergine d’oliva. L’apertura è prevista a Montefalco, con una grande pedalata lungo la Fascia Olivata e una corsa podistica a Campello sul Clitunno per chiudere l’evento.

A Cremona si svolge la Festa del Torrone, un’attesa kermesse che fino al 16 novembre offrirà degustazioni, spettacoli e maxi-costruzioni di torrone. Quest’anno, il tema principale è la musica, celebrando la tradizione liutaia della città.

La Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo, dal 17 al 19, è un’importante vetrina delle produzioni tipiche piemontesi con stand, degustazioni e laboratori.

A Bari Sardo, il weekend del 18 e 19 ottobre, si tiene “Cosa Bona e Bariesa”, con laboratori e spettacoli dedicati alla cultura locale. Benedetta Parodi presenterà una ricetta speciale a base di pane.

A Merano, la Festa dell’Uva trasforma la città in una festa all’aperto con musica, degustazioni e sfilate. La manifestazione celebra il legame tra agricoltura e comunità.

A Roncofreddo, il 19 ottobre, si terrà “Oro Bianco”, un mercato dedicato ai formaggi dell’Emilia-Romagna, con piatti speciali proposti dai ristoratori locali.

In provincia di Latina si svolgerà la Festa della Zucca dal 18 ottobre, con piatti a base di zucca in un’atmosfera di festa rurale.

Infine, a Soriano nel Cimino si conclude la sagra delle castagne con balli, tradizione e piatti tipici dal 17 al 19. A Santa Giusta sarà presentato Othos, un evento culturale con trekking e degustazioni il 19 ottobre.

Infine, il festival Mielivres a Châtillon, dal 17 al 19, unisce libri e miele in un weekend di incontri gratuiti.

