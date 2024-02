Weekend di primavera, meteo Italia oggi e domani: previsioni

Continua un inverno senza inverno sull’Italia. Nel weekend le temperature oscilleranno fino a valori record di +8/+10°C rispetto alla media del periodo. A livello di previsioni meteo, nelle prossime ore continuerà questa fase calda e anomala e anche le minime saranno decisamente miti. Sia oggi, sabato 17 febbraio, che domani, domenica 18, durante il giorno si supereranno i 20-22 gradi, valore tipico di fine marzo-inizio aprile. Il tempo sarà stabile grazie all’alta pressione nordafricana seppur disturbato dal passaggio di veloci corpi nuvolosi, capaci anche di portare isolate deboli precipitazioni sul sud della Sardegna e sulle Alpi orientali.

Domani – fa sapere Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it – le temperature raggiungeremo ancora i 20°C a Firenze, Pistoia, Terni con 19 gradi anche ad Arezzo, Benevento e Grosseto; notevoli anche i 18°C di Lucca e Matera, la prima vicina alla costa e la seconda a 400 metri di quota. Normalmente i Sassi di Matera a febbraio sono bianchi, di neve…adesso sono caldi e soleggiati.

Dalla prossima settimana però qualcosa potrebbe cambiare: l’anticiclone nordafricano si sgonfierà e rientrerà verso i luoghi di origine, verso il Maghreb. Sull’Italia già lunedì ci sarà un aumento dell’instabilità con qualche fenomeno al Centro, mentre tra martedì e mercoledì il passaggio di un vortice sul Tirreno causerà precipitazioni più frequenti dal Centro verso il Sud.

Oggi, sabato 17 febbraio – Al nord: asciutto, ma con cielo spesso nuvoloso o nebbioso in pianura. Al centro: bel tempo prevalente salvo più nubi sulle tirreniche e in Sardegna, mite. Al sud: bel tempo con temperature miti salvo nubi sparse in Sicilia.

Domani, domenica 18 febbraio – Al nord: nuvoloso al Nord-Est con schiarite dal primo pomeriggio, soleggiato altrove e mite. Al centro: poco nuvoloso o velato, mite. Al sud: poco nuvoloso o velato. mite.

Lunedì 19 febbraio – Al nord: nubi sparse specie sul Nord-Est con possibili piovaschi. Al centro: piogge sparse, massime in calo. Al sud: nubi in aumento, massime in calo.

Tendenza: piogge martedì al centro-sud, residue mercoledì sulle estreme regioni meridionali peggiora al Nord da giovedì.