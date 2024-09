Weekend di pieno autunno in Italia, da Milano a Roma: le previsioni meteo

Il weekend d’autunno in Italia si preannuncia caratterizzato da un cambiamento meteorologico significativo, con l’arrivo di forte maltempo. La transizione da un caldo estivo, di origine africana, a condizioni autunnali quasi invernali non sarà indolore, e sono attesi nubifragi, forti venti e un notevole calo delle temperature. Le massime si stabiliranno intorno ai 20-23°C nella maggior parte del Paese.

Le aree più colpite saranno quelle del versante adriatico, dalla Romagna al Gargano e sul Basso Tirreno, in particolare in Calabria, dove si preverranno temporali forti. Al Centro-Sud sarà necessario ricorrere agli ombrelli, mentre nel Nord ci sarà una prevalenza di schiarite. In particolare, Milano e Torino avranno temperature massime attorno ai 20°C, Firenze 18°C e Bologna 17°C, mentre Roma si manterrà tra 22 e 23°C.

Durante il weekend, le condizioni meteo miglioreranno leggermente con un ritorno del sole, soprattutto al Nord, ma le temperature minime saranno praticamente invernali, con valori che potrebbero scendere fino a 4-5°C in Pianura Padana; a Milano e Torino si prevedono circa 8°C e a Venezia circa 10°C, un dato insolitamente basso per settembre in una città di mare. Tuttavia, il sole del weekend sarà disturbato da piogge intense sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, accompagnate da venti sostenuti, che saranno un elemento costante fino a sabato.

Nella giornata di venerdì 13 settembre, si prevedono ultime piogge al Nord Est, mentre il Centro presenterà una situazione instabile, con maltempo principalmente sulla costa adriatica e nel Lazio; al Sud, le condizioni meteorologiche saranno più gravi, con maltempo rilevante in Campania e Calabria.

Per sabato 14 settembre, le previsioni indicano un mattino freddo al Nord, con piogge occasionali in Veneto nel pomeriggio, mentre al Centro il tempo sarà soleggiato sulle coste tirreniche. Domenica 15 settembre il Nord rimarrà freddo con poche nubi, mentre il Centro manterrà condizioni di bel tempo sulle tirreniche, ma ci saranno rovesci sul basso Tirreno al Sud.

In sintesi, le prossime giornate porteranno un clima autunnale con la presenza di frequenti acquazzoni al Centro-Sud e sporadici al Nord.