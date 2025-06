Weekend di Musica e Motori: Brescia in Festa!

Il weekend del 21 giugno a Brescia è caratterizzato da eventi significativi, tra cui la Festa della Musica e l’ultima tappa della 1000 Miglia. La Festa della Musica trasforma la città in un grande palcoscenico con 88 palchi che ospitano vari generi musicali, dai nomi affermati a talenti emergenti, in una festa che dura dalla mattina fino a mezzanotte. Un palco sarà dedicato alle auto storiche della 1000 Miglia, che faranno il loro ingresso in città.

Al di là di Brescia, altre città della provincia celebrano eventi simili, come Gavardo, che ospita la Festa della Musica, e diverse sagre e feste locali. In programma ci sono le prime feste patronali, come quelle di Roccafranca e San Gervasio Bresciano, il palio di Vobarno con otto squadre concorrenti, e sagre come la Festa della Birra di Sabbio Chiese e la Rugby Night Fest di Roncadelle. A Bagnolo Mella si svolge l’Echo! Festival, dedicato alla musica emergente, mentre la kermesse Camignonissima a Camignone di Passirano offre musica live e cultura pop.

Alcuni eventi di settore includono la festa della Croce Blu di Borgosatollo, con un corso di disostruzione e spiedo bresciano, e la prima festa del gruppo biker TT of Coste a Odolo, con la partecipazione di Maurizio Bottalico, celebre figura del road racing.

Infine, si segnalano mostre fotografiche e artistiche, come “Heart of the race” sui meccanici della 1000 Miglia, e mostre di arte contemporanea e storica al Castello di Desenzano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bresciatoday.it