Weekend di musica e cultura: eventi imperdibili in Puglia

Il weekend dell’11-13 luglio 2025 si preannuncia ricco di eventi che celebrano musica, cultura e tradizioni in Puglia. Concerti di artisti affermati, festival enogastronomici, iniziative artistiche e momenti di intrattenimento animeranno le giornate.

Serena Brancale si esibirà all’Arena Castello di Mola di Bari il 13 luglio, portando sul palco il suo “Anima e Core Tour” per festeggiare un decennio di carriera. La band storica CCCP-Fedeli alla linea si esibirà il 12 luglio al Locus Festival di Bari, partecipando a una delle ultime tappe del loro tour.

Nel comune di Quasano, la tradizionale Sagra della Cervellata si svolgerà il 12 e 13 luglio, dedicata alla celebre specialità gastronomica. A Triggiano, Patrizia Conte sarà protagonista il 13 luglio in Piazza Vittorio Veneto, inserita nel cartellone estivo “Estate a Triggiano” e nel prestigioso Premio Trebbio.

A Conversano, il progetto “Borgo d’Estate” presenta il “Le vie dei Saperi e dei Sapori Music Tour” il 13 luglio, arricchito da visite guidate e degustazioni. Inoltre, si svolgeranno osservazioni astronomiche nei parchi archeologici e naturali.

La seconda edizione di “Molfetta All Inclusive” si terrà dal 10 al 12 luglio, mettendo in risalto l’inclusione sociale attraverso attività sportive, laboratori e momenti di cultura. Il festival “Il Libro Possibile 2025” tornerà nella storica location di Polignano a Mare dal 9 al 12 luglio, portando appuntamenti letterari di rilievo.

Per gli appassionati di arte, in programma ci sarà l’Art Nouveau Week a Bari dall’8 al 14 luglio, con eventi che esploreranno il patrimonio modernista locale. La Ruota Panoramica Blue Sky Wheel e la giostra dei cavalli dei giostrai baresi saranno presenti in città, mentre il festival Bari Urban Lab prenderà il via il 13 luglio con l’esibizione di Gaetano Partipilo Boom Collective.