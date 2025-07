Weekend di Motori: F1, ERC e Indycar in Diretta su Sky!

Questo weekend si preannuncia avvincente per gli appassionati di motorsport, con eventi che coinvolgeranno F1, ERC e Indycar. Visibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, il programma offre una serie di appuntamenti imperdibili.

La Formula 1 farà tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma dal 3 al 6 luglio. La diretta inizierà giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa dei piloti. Seguiranno le prove libere, con la prima sessione venerdì alle 13.30, e la seconda alle 17. Sabato ci sarà una terza sessione di prove alle 12.30 e le qualifiche alle 16. La gara finale si svolgerà domenica alle 16. Oltre alla F1, il weekend vedrà in pista anche F2 e F3.

Il commento del Gran Premio sarà affidato a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené, mentre gli esperti Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi forniranno approfondimenti tecnici. Davide Camicioli offrirà analisi pre e post gara, supportato da Vicky Piria, e collegamenti diretti con Mara Sangiorgio, presente nei box. L’approfondimento conclusivo sarà curato da Fabio Tavelli in “Race Anatomy”.

Oltre alla F1, il fine settimana includerà il Rally di Roma Capitale, parte dell’European Rally Championship, con le prime due TV stage programmate per domenica su Sky Sport Max e NOW. Negli Stati Uniti, la Indycar sarà protagonista con l’Indy 200 at Mid-Ohio, con la corsa che partirà alle 19.15, visibile su Sky Sport 256 e NOW.

Continuate a seguire gli aggiornamenti sui canali di Sky Sport e sui social per risultati e approfondimenti.