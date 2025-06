Weekend di MotoGP al Mugello: emozioni in diretta!

Il weekend del Mugello, per la MotoGP, offre una serie di eventi in programma fino a domenica 22 giugno 2025. I piloti hanno completato le Libere 1 e le Pre-qualifiche venerdì, mentre sabato si svolgeranno le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15. La gara lunga è prevista per domenica alle 14, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

In questo Gran Premio, sei piloti italiani sono presenti, tra cui Pecco Bagnaia, vincitore degli ultimi tre Gran Premi, che punta a insidiare il leader del campionato Marc Marquez. Jorge Martin e Luca Marini sono assenti a causa di infortuni, con Marini sostituito da Takaaki Nakagami. Ai Ogura torna in pista dopo l’inattività dovuta a infortuni.

Il programma del weekend include: sabato 21 giugno, le prove libere per Moto3, Moto2 e MotoGP, seguite dalle qualifiche e dalla Sprint Race; domenica 22 giugno, si inizierà con il warm-up MotoGP e la Moto3 gara, seguite dalla Moto2 e infine dalla gara MotoGP.

Dopo la gara, su Sky Sport MotoGP è prevista la replica alle 19, con ulteriori repliche alle 21, 23 e all’una di notte di lunedì 23 giugno. Il GP potrà essere anche visualizzato on demand per gli abbonati.

