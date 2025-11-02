Weekend di gossip in Italia tra tradimenti e travestimenti

Weekend di gossip intenso. Tra travestimenti, tradimenti e ritorni di fiamma, il mondo delle celebrità si anima.

Irina Shayk ha deciso di festeggiare Halloween ispirandosi a Cicciolina, indossando un outfit che riprende il celebre look dell’ex pornostar a Cannes. La top model russa ha completato il travestimento con una parrucca bionda e un peluche, condividendo su Instagram con la frase: “Forever icon Cicciolina”.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati avvistati di nuovo insieme a cena, e questo ha riacceso le voci su un possibile ritorno di fiamma. Quando i due vengono paparazzati, i fan sperano in una riaccensione della relazione, ma spesso si tratta solo di chiacchiere. Le recenti immagini li mostrano insieme nella compagnia di amici, ma nulla è confermato. I fan dovranno pazientare e accettare che una sola serata insieme non significa necessariamente un riavvicinamento.

Alessia Marcuzzi ha parlato di tradimenti durante un’intervista, spiegando che le è capitato di tradire in amore. Ha ammesso di essere nella categoria di chi tradisce solo se ci sono problemi nella relazione, e ha consigliato di non commettere il suo stesso errore. Tuttavia, ha anche sottolineato di non aver mai tradito in amicizia, nonostante ci possano essere state delusioni.

Infine, Emanuele Filiberto di Savoia ha rivelato di aver sbagliato nel non comunicare immediatamente alla ex moglie Clotilde Courau della sua nuova relazione con Adriana Abascal, che ha scoperto tutto dai giornali. Il principe ha poi condiviso come ha conosciuto Adriana grazie a degli amici comuni, affermando che tra loro è scattata una forte attrazione.