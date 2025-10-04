Weekend di eventi imperdibili a Bari per ogni età

Il fine settimana del 4 e 5 ottobre offre tantissime opportunità per chi vuole immergersi nella cultura e nell’intrattenimento a Bari. La città sarà vivace con eventi che vanno da osservazioni astronomiche a spettacoli teatrali e concerti, rendendo l’ambiente adatto a tutti i gusti.

Gli appassionati di natura potranno partecipare a trekking avventurosi, esplorando sentieri suggestivi. Le famiglie troveranno varie attività ludiche per i più piccoli, mentre gli amanti dei veicoli d’epoca possono partecipare a raduni e open day di attività specialistiche. Il weekend prevede anche una ricca selezione di spettacoli, dalla musica d’autore al teatro-scienza.

Il 5 ottobre si svolgerà la Domenica al museo, che permette di visitare gratuitamente i luoghi della cultura statali. Le visite, consigliate o obbligatorie prenotazioni, avranno luogo negli orari abituali.

Per la serata internazionale di osservazione della Luna, il Planetario ospiterà lo spettacolo “DESTINAZIONE LUNA”, con osservazioni al telescopio. Tornando a parlare di teatro-scienza, sempre al Planetario sarà presentato “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE”, un’opera che affronta temi di vita e amore.

Presso l’Abbazia di Ognissanti a Valenzano, si terrà un’osservazione gratuita della Luna organizzata da Lucidafollia e Cicap Puglia, nell’ambito della rassegna “Stregati dalla Luna”.

In più, dal 2 al 4 ottobre, la XVII edizione del festival “Di voce in voce” si svolgerà a Bitonto. Non mancherà un trekking nel Gargano e la rassegna “Sussurra Luce”, dedicata a voce, suono e tecnologia.

A Mola di Bari, l’evento “U ‘Cambe de Checozze” offrirà divertimento per tutti, mentre in Piazza della Libertà ci sarà il “Boing & Cartoonito Tour”, un villaggio dedicato ai bambini. Infine, a Corato si svolgerà “Moda al Volante”, un incontro tra appassionati di auto d’epoca.