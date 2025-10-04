20.4 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Attualità

Weekend di eventi imperdibili a Bari per ogni età

Da StraNotizie
Weekend di eventi imperdibili a Bari per ogni età

Il fine settimana del 4 e 5 ottobre offre tantissime opportunità per chi vuole immergersi nella cultura e nell’intrattenimento a Bari. La città sarà vivace con eventi che vanno da osservazioni astronomiche a spettacoli teatrali e concerti, rendendo l’ambiente adatto a tutti i gusti.

Gli appassionati di natura potranno partecipare a trekking avventurosi, esplorando sentieri suggestivi. Le famiglie troveranno varie attività ludiche per i più piccoli, mentre gli amanti dei veicoli d’epoca possono partecipare a raduni e open day di attività specialistiche. Il weekend prevede anche una ricca selezione di spettacoli, dalla musica d’autore al teatro-scienza.

Il 5 ottobre si svolgerà la Domenica al museo, che permette di visitare gratuitamente i luoghi della cultura statali. Le visite, consigliate o obbligatorie prenotazioni, avranno luogo negli orari abituali.

Per la serata internazionale di osservazione della Luna, il Planetario ospiterà lo spettacolo “DESTINAZIONE LUNA”, con osservazioni al telescopio. Tornando a parlare di teatro-scienza, sempre al Planetario sarà presentato “IL PICCOLO PRINCIPE TRA LE STELLE”, un’opera che affronta temi di vita e amore.

Presso l’Abbazia di Ognissanti a Valenzano, si terrà un’osservazione gratuita della Luna organizzata da Lucidafollia e Cicap Puglia, nell’ambito della rassegna “Stregati dalla Luna”.

In più, dal 2 al 4 ottobre, la XVII edizione del festival “Di voce in voce” si svolgerà a Bitonto. Non mancherà un trekking nel Gargano e la rassegna “Sussurra Luce”, dedicata a voce, suono e tecnologia.

A Mola di Bari, l’evento “U ‘Cambe de Checozze” offrirà divertimento per tutti, mentre in Piazza della Libertà ci sarà il “Boing & Cartoonito Tour”, un villaggio dedicato ai bambini. Infine, a Corato si svolgerà “Moda al Volante”, un incontro tra appassionati di auto d’epoca.

Articolo precedente
Sicurezza sul Lavoro in Salento: Emergenza e Tragedie Recenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.