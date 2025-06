Weekend di Eventi e Musica: Tutte le Proposte per Giugno!

Nel weekend del 20-22 giugno, diverse località della provincia di Varese offrono eventi e festività. Ad Angera e Ranco, si svolgeranno concerti e attività sul lungolago, con la Festa europea della Musica e il Lago Cromatico. A Ternate, la festa sarda “Dü dì in Sardegna” al Parco Berrini offre cucina tipica e musica. Besnate festeggia il Minipalio con un concerto del JPII Choir, mentre a Casciago si terrà un concerto di Alessandro Marano.

Le previsioni meteo indicano un weekend soleggiato e caldo, con possibilità di un temporale sabato.

Cardano al Campo ospiterà il Jazz Friday Night, mentre a Carnago si conclude la Festa del Pesce, con piatti a base di pesce. Comerio avrà la sua serata conviviale “Comerio ti invita a cena”, e a Varese, il Festival Echi Urbani avrà come protagonista il violinista Laura Marzadori. Gli appassionati di natura possono partecipare a un laboratorio di botanica al Parco Mantegazza.

Arona ospiterà il mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, evidenziando il made in Italy. Rescaldina continua il LatinFiexpo, un festival di cultura latinoamericana. A Valdilana, un concerto con strumenti accordati a 432Hz si terrà nel cuore dell’Oasi Zegna.

Il weekend è ricco di attività anche per chi è interessato a cultura e comunità, come il festival a Luino sul tema dell’affido familiare e vari concerti e spettacoli in diverse località. La scena musicale si arrichisce con esibizioni di vari artisti, celebrando la musica in molte forme.

