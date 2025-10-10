15.1 C
Weekend di divertimento e cultura a Bari e nelle zone limitrofe

Da StraNotizie
Il fine settimana del 11 e 12 ottobre si preannuncia dinamico e divertente nell’area di Bari, con una moltitudine di eventi per tutti i gusti.

A Bari, torna il grande Luna Park in via Napoli, dopo trent’anni di attesa, e sarà aperto fino al 9 novembre. Con oltre quaranta attrazioni, offre divertimento per adulti e bambini, dalle giostre più adrenaliniche a quelle più adatte ai piccoli.

Nella vicina Terlizzi, si svolgerà la quinta edizione di Birramilandia, un evento gratuito che trasformerà via Chicoli in un villaggio a tema Circo. Ci saranno spettacoli circensi, artisti di strada e un’area per bambini, il tutto accompagnato da birre artigianali di diverse provenienze.

A Castellana Grotte, si terrà la Festa d’autunno e dei frutti dimenticati, che celebra le specialità locali, insieme alla seconda edizione di Birra Grande, un festival di birra artigianale e street food.

Inoltre, a Toritto si svolgerà la Sagra dei Sapori Torittesi, dedicata alle eccellenze gastronomiche locali.

Il panorama degli spettacoli si arricchisce: ad Altamura, il Teatro Mercadante ospiterà Gegè Telesforo sabato e Marco Pierobon domenica, mentre a Bari si festeggerà l’Echompleanno dell’associazione Echo Events con Debora Villa sul palco.

Infine, gli amanti della cultura potranno partecipare alla Babafesta a Bari, un festival dedicato all’illustrazione per l’infanzia, e esplorare i luoghi aperti grazie alle Giornate FAI d’Autunno. Il Planetario di Bari offrirà affascinanti spettacoli, da un viaggio nel sistema solare a una narrazione ispirata al Piccolo principe.

