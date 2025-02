Weekend di Carnevale con pioggia e neve

Nel weekend di Carnevale, ci sarà un ritorno dell’inverno, seppur breve e limitato a determinate zone. Tra sabato 1 e domenica 2 marzo, si prevede nevicate fino a 800 metri sulle Alpi occidentali e oltre i 1000 metri sull’Appennino centro settentrionale. Tuttavia, da lunedì, l’alta pressione porterà a un anticipo della primavera.

Oggi, ultimo giorno di febbraio, sarà molto nuvoloso, con piogge concentrate in Liguria e sporadici rovesci tra Toscana, Umbria, Emilia e Triveneto, creando un’atmosfera quasi autunnale. Al Sud, invece, ci saranno schiarite e temperature più miti. Durante il fine settimana, l’arrivo di aria fredda dalla Polonia comporterà un peggioramento al Centro e Nord-Ovest sabato, mentre domenica ci sarà un miglioramento al Nord, ma il Centro e parte del Sud potrebbero ancora subire disturbi atmosferici.

La primavera in anticipo porterà cieli sereni ovunque, con temperature superiori alla media: in montagna si raggiungeranno anche 10°C sopra la norma, mentre in pianura si prevedono 15-17°C al Nord e al Centro, fino a 20°C al Sud.

Per quanto riguarda le previsioni: oggi, venerdì 28 febbraio, al Nord ci sarà un peggioramento sul Triveneto montuoso e sulla Liguria di levante, con piogge anche in Emilia. Al Centro, piogge dal’alta Toscana verso Umbria e Marche, mentre al Sud sarà soleggiato. Sabato 1 marzo, ci saranno piogge e neve al Nord-Ovest e in Emilia, con piogge diffuse al Centro. Domenica 2 marzo, ci sarà un miglioramento al Nord con ritorno del sole, mentre al Centro potrebbero verificarsi piogge e, al Sud, condizioni instabili con rovesci sparsi. La prossima settimana si prevede l’arrivo di una “Primavera in anticipo.”