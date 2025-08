Weekend d’estate in Puglia: eventi imperdibili da scoprire

Il primo weekend di agosto 2025 si prospetta ricco di eventi entusiasmanti in Puglia, offrendo un mix di musica, tradizione e gastronomia. Da concerti di artisti di rilievo a rievocazioni storiche, passando per le sagre culinarie, c’è qualcosa per ogni appassionato.

In particolare, domenica 3 agosto, Casamassima ospiterà BigMama per un concerto al Piazzale Nazariantz, parte del suo tour “BigMama Live 2025”. Inoltre, il 2 agosto, si svolgerà l’evento “Strada Chiusa” ad Acquaviva delle Fonti, con una proposta musicale ricca di novità.

A Putignano, “Nostalgia 90” trasformerà i ricordi degli anni ’90 in un evento vibrante, mentre dal 31 luglio al 31 agosto, Casamassima si trasformerà in un Villaggio dei Puffi. La città sarà animata da sagome dei celebri personaggi, dando vita a una caccia al tesoro per famiglie.

La Sagra del «Cavatello di Rutigliano» si terrà in Piazza XX Settembre sempre domenica 3 agosto, offrendo i prelibati cavatelli rutiglianesi ai visitatori.

Conversano accoglierà “Le Notti della Contea” dal 1 al 3 agosto, un’importante rievocazione storica che culminerà in un grande Corteo Storico Multiepoca con 400 rievocatori.

Il festival “A-Riva” a Bari, il 1° agosto, vedrà la performance di Davide “Boosta” Dileo all’Auditorium Vallisa, mentre Nicola Pignataro si esibirà all’Arena della Pace il 2 agosto. Infine, i taiwanesi Mong Tong porteranno la loro musica il 3 agosto, in un concerto unico.

L’estate pugliese si preannuncia quindi come un festival di cultura e divertimento.