Weekend d’estate in Piemonte tra birra, musica e tradizioni

Il Piemonte si prepara a un weekend estivo ricco di eventi, offrendo un’opportunità ideale per godere delle calde serate all’aperto. Durante il secondo weekend di luglio 2025, diverse manifestazioni animeranno la regione, celebrando tradizioni locali e convivialità.

Le feste dedicate alla birra saranno al centro dell’attenzione in varie località, tra cui Chieri, Susa e Macugnaga, dove sarà possibile degustare birra artigianale accompagnata da street food e musica dal vivo. Le notti bianche trasformeranno le piazze di città come Volpiano e Pinerolo in vivaci palcoscenici, con mercatini, concerti e spettacoli di strada.

Inoltre, torneranno le sagre e le fiere tradizionali, occasioni per riscoprire i prodotti tipici del Piemonte. Tra gli eventi principali ci sono la Fiera del Grano Rosso a Salmour e la Sagra dell’Agnolotto a Villa di Verzuolo, che metteranno in risalto sapori autentici e cultura locale.

Per chi è appassionato di cultura e arte, il Festival Internazionale di Teatro di Strada, Lunathica, dal 9 al 13 luglio coinvolgerà sette comuni del Canavese con un ricco programma di eventi. In contemporanea, il Campionato Mondiale di Street Magic si svolgerà a Torino, Asti e Biella il 12 e 13 luglio, anticipando l’evento principale del World Championship of Magic.

A Varallo, l’Alpàa Festival offrirà dieci giorni di concerti gratuiti e attività culturali nel cuore delle Alpi. Concluderà la manifestazione il carnevale estivo di Casale Monferrato, caratterizzato dalla divertente regata “Galleggia non Galleggia” sul fiume Po, dove i partecipanti sfideranno le leggi di gravità con imbarcazioni di cartone.