Weekend dei Gusti a Sassari

Il 18° Weekend dei Gusti, organizzato dall’Associazione Taribari, si apre con un convegno sulla cucina e la ristorazione. L’evento inizia con il convegno “Vino, cucina e ristorazione: tra cambiamenti e ricerca d’identità” alla Camera di Commercio, con la partecipazione di esperti del settore come la sommelier Federica Ghiani, il presidente AIS Sardegna Antonio Furesi e l’enogastronomo e chef Piero Careddu.

Sabato sarà la giornata clou del weekend gastronomico, con itinerari enogastronomici nel centro storico e un banco d’assaggio dei vini naturali. Le strade del centro storico si animeranno con degustazioni di piatti iconici e ricette tradizionali, mentre nel pomeriggio sarà possibile degustare vini naturali artigianali del Nord Sardegna.

Dopo la parte gastronomica, da domenica a mercoledì, il centro storico si trasformerà in un distretto creativo dell’artigianato, con laboratori che spaziano dalla panificazione alla ceramica, dalle candele alla creazione di presepi. I laboratori saranno ospitati in vari spazi del centro storico.