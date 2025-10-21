Weekend da sogno: Berlino, Bucarest e Marrakesh da scoprire

Le festività si avvicinano, ma l’autunno è un ottimo momento per visitare alcune delle città più belle d’Europa e trovare mete calde non troppo distanti. Ryanair ha recentemente lanciato un’imperdibile offerta flash: prenotando entro una certa data, è possibile volare tra determinati periodi con tariffe a partire da 14,99 euro, perfette per un weekend.

Tra le mete consigliate, Berlino si distingue per il suo mix di cultura e vivacità. La capitale tedesca, trentasei anni dopo la caduta del Muro, offre una varietà di esperienze uniche. Passeggiate tra i palazzi prussiani, esplorate i bunker dell’era nazista e visitate la East Side Gallery, la più lunga galleria a cielo aperto del mondo. Non dimenticate di passare al Mauerpark Flea Market la domenica, dove, oltre a curiosare tra gli stand, potrete godervi una vivace sessione di karaoke.

Un’altra tappa intrigante è Bucarest, dove gli amanti di Halloween possono noleggiare un’auto per esplorare la Transilvania. Qui si trova Brasov, una città storica facilmente visitabile. Imperdibile è il Castello di Bran, noto come il Castello di Dracula, la cui storia affonda le radici nel XIII secolo. Pur essendo associato alla figura di Vlad l’Impalatore, non ci sono prove che vi abbia mai soggiornato.

Per chi cerca calore, Marrakesh è una scelta ideale. Perdeti nella Medina e scoprite giardini botanici e deserti. Tra le esperienze autentiche ci sono gli hammam e i workshop di ceramica. Non dimenticate di visitare Le MAP Marrakech, un affascinante museo spesso trascurato dai turisti, che custodisce una vasta collezione di pezzi storici.