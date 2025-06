Weekend da non perdere: eventi imperdibili in Capitanata!

Nel weekend del 21 e 22 giugno, la Capitanata offre una varietà di eventi.

Sabato 21 giugno a Foggia: Si svolgerà lo spettacolo ‘Orizzonti verticali’ in chiusura della festa per i 25 anni dell’Università di Foggia. Alle 18.00, presso l’Auditorium della Camera del Lavoro, sarà proiettato il film ‘Berlinguer a Love Story’, con ingresso gratuito e la presenza del regista per un dibattito. Inoltre, si terrà la processione del Corpus Domini, mentre nell’auditorium Don Orione verrà presentato un documento laico sui festeggiamenti all’Incoronata, con la consegna di una riproduzione storica.

Eventi in provincia: Orsara di Puglia celebra la 38esima festa del vino, Vieste ospita il torneo di beach volley ‘Queen of the beach serie A’, e San Marco in Lamis presenta il ‘San Marco Fest’, un festival di musica e tradizioni popolari. Gli Zero Assoluto si esibiranno a San Nicandro Garganico, mentre a Lucera e Mattinata si celebra la Festa della Musica. A Roseto Valfortore si festeggerà la Giornata nazionale della Musica.

Domenica 22 giugno: A Peschici verrà consegnato il Premio Trabucco ad Albano Carrisi, e si svolgerà la quarta edizione del Triathlon Olimpico a Vieste.

Mostre in corso: Fino al 31 agosto al Castello Ducale di Torremaggiore, è visitabile la mostra ‘Dal Cristo bruciato al Cristo rivelato’. A Vieste, fino al 28 settembre, si può vedere la mostra fotografica ‘Steve McCurry – Cibo’. A Foggia, fino al 18 luglio, Palazzo Dogana propone ‘Digital Cosmati@Galleria’, mentre al Castello di Torremaggiore, fino al 10 gennaio 2026, è allestita ‘Banksy or Not Banksy’.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.foggiatoday.it