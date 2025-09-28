Weekend alle Olimpiadi Invernali: costi e previsioni Milano-Cortina

Assistire alle gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 comporterà spese significative. Secondo le stime di Altroconsumo, il costo per un fine settimana può variare da 448 euro a Milano a oltre 3.200 euro a Cortina d’Ampezzo, includendo le località di Bormio, Predazzo e Tesero.

La maggior parte della spesa sarà per gli alloggi. La spesa media per due notti per due persone va da 325 euro a gennaio fino a 1.275 euro a febbraio, con un incremento del 292%. A Cortina, il costo supera i 2.300 euro, mentre in Valtellina ci sono aumenti drammatici del 489% da gennaio a febbraio. Le località come la Val di Fiemme e Milano presentano costi relativamente più contenuti, intorno ai 500 euro.

I prezzi degli alloggi variano sensibilmente a seconda della tipologia. Gli hotel risultano mediamente meno costosi rispetto agli appartamenti Airbnb, che possono arrivare a costare il doppio. A Cortina d’Ampezzo, ad esempio, un soggiorno in Airbnb può superare i 4.800 euro per due notti, mentre in hotel il prezzo si aggira attorno ai 1.000 euro.

Per quanto riguarda i trasporti, i costi attuali sono incerti e non tutti i biglietti ferroviari sono ancora disponibili. Attualmente, i prezzi di trasporto sono basati su stime, raddoppiando i costi di andata per simulare il ritorno.

Infine, i biglietti per le gare variano. I più economici, per le partite di hockey su ghiaccio a Milano, costano meno di 100 euro. I prezzi aumentano per discipline come lo sci acrobatico e il pattinaggio di figura, che possono arrivare fino a 280 euro a persona. A Cortina, assistere allo sci alpino potrebbe richiedere una spesa superiore ai 3.000 euro.