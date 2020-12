Da oggi il nostro Paese verrà investito da una serie di perturbazioni pilotate da un vortice ciclonico che dal Regno Unito scenderà fin sulla Francia. Gli esperti del sito www.iLMeteo.it avvertono che piogge battenti e nubifragi saranno all’ordine del giorno su gran parte delle regioni, ma “sarà anche la neve a far notizia. Nevicate abbondanti o molto abbondanti e sotto forma anche di bufera colpiranno tutto l’arco alpino a partire dai 1000 metri, localmente anche a quote più basse”. Da oggi e almeno fino al weekend si stimano accumuli vicino ai 2 metri a circa 1600 metri. Brutto tempo anche per il giorno dell’Immacolata.

