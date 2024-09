Week-end Gastronomici, al via il ‘viaggio’ autunnale tra gusto e bellezza

Dopo il successo dell’edizione primaverile, dal 15 settembre parte il ‘viaggio’ autunnale in compagnia dei Week-end Gastronomici. E’ il 41esimo anno di una delle manifestazioni più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa e curata come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme a Fipe associazione Ristoratori Pesaro Urbino.

Fino al primo dicembre, in 44 i ristoranti, distribuiti in 30 località della provincia di Pesaro Urbino, una immersione tra sapori e tradizioni, gustando menù a prezzi promozionali, ma anche nella bellezza di un territorio incantevole.

Obiettivo promuovere la cucina dei preziosi borghi e far scoprire, a gourmand locali e non, le bellezze di questo territorio.

‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’, non a caso, il sottotitolo dell’evento. Perché muoversi per i Week-end è anche andare per colline e valli, per risalire sino ai più alti rilievi dell’Appennino. Alla scoperta di paesi e borghi, molti dei quali inseriti nell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato anche questo da Confcommercio, che mette in rete ben 25 Comuni (27 nel 2025) e al quale nelle guide è dedicato uno spazio ad hoc.

E nell’ormai celebre libretto, diventato oggetto di collezione, con le date, i ristoranti aderenti e i vari menù proposti, non manca una presentazione di questi luoghi.

La manifestazione è stata presentata presso la sede di Confcommercio: “Quando 41 anni fa ideammo e organizzammo la prima edizione – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti – due erano gli obiettivi: valorizzare la cucina, i piatti e ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola a occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Così è stato. Il mondo della ristorazione, nel nostro entroterra, si è elevato, è cresciuto professionalmente, senza rincorrere i dettami della “nuova cucina” che volevano l’abbandono della tradizione per abbracciare un modello più moderno di interpretazione dei nostri piatti. Abbiamo così seguito, inconsapevolmente, quelle che sono state definite a suo tempo da Edoardo Raspelli le tre T: «Terra, Tradizione e Territorio». Tutto questo ha sancito il successo e la longevità dei Week End Gastronomici. All’interno della guida abbiamo riproposto la promozione dei Comuni che aderiscono all’Itinerario della Bellezza, progetto giunto alla settima edizione con 25 Comuni che hanno deciso di puntare sul turismo per un nuovo modello di sviluppo”.

Ha poi perso la parola il presidente Angelo Serra: “Un appuntamento importante per la nostra associazione che ha contribuito ad elevare la qualità della ristorazione e ha promosso e valorizzato ristoranti e località dell’entroterra. I Week-end rappresentato un sostegno economico reale. Per questo successo vogliamo ringraziare i nostri partner”.

Per il Comune di Pesaro ha portato i saluti del sindaco Biancani, Luca Montini che si è complimentato per la qualità e il valore della manifestazione.

Diego Oliveri di RivieraBanca ha invece portato i saluti del presidente Fausto Caldari: “Sosteniamo con entusiasmo questa storica e accreditata iniziativa che valorizza attività, tipicità gastronomiche, borghi, paesaggi in un progetto inclusivo che collega costa ed entroterra, promuovendo arte, cultura, identità. La longevità di questo progetto, considerando il suo continuo rinnovamento, è testimonianza di lungimiranza e della capacità di Confcommercio di compiere scelte strategiche, a vantaggio del territorio”.

Ha proseguito Roberta Pè del Gruppo Hera, partner della manifestazione: “Per noi è molto importante partecipare a questi eventi per essere vicini al territorio e dialogare con cittadini ed imprese”.

Sostegno come sempre anche dall’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo: “Sosteniamo con convinzione i Week-end – ha evidenziato Fabrizio Bontà – una iniziativa rilevante per promuovere e valorizzare la ristorazione, il territorio e le sue eccellenze”.

Ha concluso Mario Di Remigio, presidente dell’associazione Ristoratori: “Un appuntamento consolidato e di successo, capace di far conoscere prodotti e ricette tipiche e di sostenere concretamente il settore della ristorazione in un periodo che non è certamente dei più semplici”.

I Week End Gastronomici sono sostenuti e patrocinati da: Camera di Commercio, Riviera Banca, Gruppo Hera, Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo, Consorzio Prosciutto di Carpegna, Teamsystem.

Il libretto-guida è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it.